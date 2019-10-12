Максим Фадеев едва не оглох в минской гостинице

Серьезный ущерб здоровью Максима Фадеева едва не нанесла проверка пожарной безопасности в минском отеле, где остановился продюсера накануне. О неприятной ситуации он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

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Сотрудники должны были включить пронзительно звучащий сигнал пожарной тревоги, но команда Фадеева попросила этого не делать, потому что речь шла исключительно о внутреннем обучении персонала и гореть всерьез никто. Конечно, не собирался. Но договориться не удалось.

«Столь громкие звуки для меня буквально губительны, и мы попросили предупредить нас заранее о точном времени планируемой сигнализации. Чтобы я смог надеть свои специальные беруши. Тем не менее, через 15 минут пожарную тревогу врубили снова, гораздо громче прежнего и без какого-либо предупреждения в этот раз. Мне пришлось в экстренном порядке покидать гостиницу с огромным риском для здоровья», — рассказывает продюсер.

Макс Фадеев подчеркивает, что все это могло привести к полной потере слуха. И теперь остается только надеяться, что лекарства помогут ему восстановиться к концерту.

Напомним, ранеес Фадеевым произошла другая, более забавная история. Продюсер поздравил с днем рождения юную подопечную, которую приняли за его дочь.