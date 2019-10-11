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Коллеги Нурлана Сабурова из Казахстана раскритиковали его заявление о взносах в КВН

Члены одной из казахстанских команд КВН высказались на тему заявления стендап-комика о том, что для участия в клубе нужно платить взносы. Об этом Нурлан заявил во время беседы с Юрием Дудем в его шоу на YouTube.

Коллеги Нурлана Сабурова из Казахстана раскритиковали его заявление о взносах в КВН
Нурлан Сабуров. Фото: instagram.com/nurlansaburov_

Капитан команды КВН «Спарта» из Казахстана Данияр Джумадилов решил поправить стендап-комика. Он отметил, что взносы действительно имеют место в межрегиональной лиге. По словам комика, это необходимо, поскольку так зарабатывают люди, которые устраивают состязания. Однако в высшей лиге КВН, как он отметил, никаких взносов не предполагается. 

Его поддержал директор команды Серикжан Несипбаев. Он также отметил, что в случае центральных и межрегиональных лиг взносы необходимы. Как он подчеркнул, эти средства идут на организацию самих игр. Он добавил, что и команде «Спарта» приходилось платить за участие. 

Оба комика отметили, что хорошо относятся к Нурлану Сабурову, и, что каждый человек имеет право высказать свое мнение. 

Напомним, комик рассказал о взносах, которые якобы должны платить все команды-участники КВН, в интервью Юрию Дудю. На следующий день на станции «Говорит Москва» появился комментарий Александра Маслякова на этот счет, однако вскоре он был удален. На официальном сайте КВН рассказали, что комментария не было. 

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Тэги:

Comedy ClubАлександр МасляковВысшая Лига КВНКазахстанКВННурлан СабуровЮрий Дудь
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Коллеги Нурлана Сабурова из Казахстана раскритиковали его заявление о взносах в КВН
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