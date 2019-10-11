«Он заслужил то, что имеет»: Познер отказался назвать Соловьева коллегой

В беседе с журналистами газеты «Московский комсомолец» Владимир Познер в том числе ответил на вопросы о телеведущем Владимире Соловьеве. Мэтр отечественного телевидения заявил, что не собирается оценивать коллег-журналистов. При этом он оговорился, что Соловьева не считает своим коллегой.

Познер предложил обратить внимание на высказывания самого Соловьева о Познере. «Вряд ли мы товарищи», — добавил Владимир Владимирович.

На просьбу прокомментировать насмешки над Соловьевым после выхода песни Бориса Гребенщикова «Вечерний М» Познер заявил, что ответит откровенно. «Он заслужил то, что он имеет», — высказал свою точку зрения телеведущий.

Напомним, что сам Владимир Соловьев критически отнесся к песне Гребенщикова, заявив, что тот из поэта превратился в «куплетиста». Впрочем, он также заметил, что в эфире российского телевидения есть только одна программа со словом «вечерний» в названии, имея в виду шоу «Вечерний Ургант».