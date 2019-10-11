Представители Юлии Началовой не будут требовать 26 миллионов от бывшего бойфренда певицы

Компания, которая занималась делами Началовой, отказалась от своего требования к хоккеисту Александру Фролову.

Юлия Началова скончалась в марте 2019 года. Тогда многие предположили, что певицу подкосила непростая финансовая ситуация — якобы ее бывший возлюбленный, хоккеист Александр Фролов требовал от нее передачи ему половины стоимости квартиры в элитном жилом комплексе. Тогда Фролов заявил, что все обстоит ровно наоборот — иск предъявили ему.

Оказалось, что еще в 2015 году Юлия Началова и Александр Фролов заключили сделку. Хоккеист, согласно договору, передавал ей под расписку 20 миллионов рублей, за что в свою очередь приобретал половину ее квартиры. После расставания с Фроловым Началова заявила, что хоккеист так и не передал ей деньги за жилье.

Право на взыскание долга певица передала компании «Весенние инвестиции». После кончины Началовой фирма предъявила хоккеисту иск, в котором требовала того выплатить 25 миллионов 824 тысячи рублей — стоимость половины квартиры плюс проценты.

11 октября появилась информация, что компания на заседании суда отказалась от своего иска. Одновременно с этим сам Александр также заявил об отказе от ответного иска — он оспаривал соглашение Началовой с компанией. Он продолжает оставаться владельцем 50% квартиры певицы, впрочем, ранее Фролов заявлял, что не претендует за нее.