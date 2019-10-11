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Российский актер умер на сцене во время спектакля

Арсению Курченкову было всего 42 года.

Российский актер умер на сцене во время спектакля
Арсений Курченков скончался прямо на сцене. Фото: kazan-tuz.ru

10 октября в Театре юного зрителя города Казани произошла трагедия. Прямо на сцене во время исполнения роли в спектакле «Бал.Бесы» скончался 42-летний актер Арсений Курченков. О скоропостижной смерти ведущего артиста сообщается на сайте ТЮЗа.

Курченков был не только актером, но и исполнителем песен собственного сочинения.

«Пластичный, темпераментный, обаятельный, он пользовался большой любовью у зрителей», — вспоминают Арсения коллеги по сцене.

Выпускник Казанского театрального училища он пришел в местный ТЮЗ в 1996 году и сразу зарекомендовал себя прекрасным исполнителем романтических ролей. За минувшие годы он отметился в десятках спектаклей, получил звание Заслуженного артиста республики и множество наград театральных фестивалей. Известно, что всего за несколько дней до трагедии мужчина отпраздновал день рождения.

Несмотря на смерть актера, его коллеги сумели доиграть спектакль до конца, но в ближайшие дни они отменили программу. 12 октября в театре пройдет гражданская панихида по скончавшемуся артисту.

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Российский актер умер на сцене во время спектакля
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