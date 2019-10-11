Стивен Сигал признался, что ничего не знает о своей российской пенсии

Актер выступил на пресс-конференции, посвященной старту II Международного Будо-фестиваля по айкидо. На мероприятии он признался, что ничего не знает о том, каков размер его пенсии. Как заявила знаменитость, он вообще не в курсе, начисляют ли ему пенсионные выплаты, так как «молодой». Сигал отметил также, что в настоящий момент занят кинопроектом на территории России, правда, не уточнил, что это за проект.

Напомним, российское гражданство Стивен Сигал получил в 2016 году. Тогда стало известно, что актер давно просил об этом у главы государства. Паспорт ему вручил лично Владимир Путин. Весной Стивену Сигалу исполнилось 67 лет.