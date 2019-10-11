На Землю надвигается трехдневная магнитная буря

Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН прогнозируют серьезную магнитную бурю на конец октября. Она ожидается с 24 по 26 число. По шкале ученый она достигнет уровня G1, то есть будет слабой, однако это обещает быть полноценной магнитной бурей.

Напомним, магнитные бури могут повлиять на качество работы связи и навигации. Также они могут опасно сказаться на здоровье людей с заболеваниями сердца, нервной системы, а также страдающих высоким давлением. Здоровые граждане могут ощущать сонливость, головную боль и повышенную раздражительность. В периоды таких явлений лучше отказаться от употребления алкоголя и табака, а также от больших физических нагрузок. На пользу пойдут долгий сон и прогулки на свежем воздухе.

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А вы ощущаете на себе воздействие магнитных бурь?