В «Холостяке» будут участвовать бывшая жена Кержакова и известная модель

По мере приближения премьеры нового сезона шоу «Холостяк» появляется все больше подробностей о программе. Так, на днях стало известно, что главным героем шоу станет стоматолог Антон Криворотов. За его руку и сердце будут бороться 25 участниц.

По последней информации, среди девушек, из которых Антон будет выбирать, будет присутствовать бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана. Напомним, развод звездной пары происходил на фоне скандала. Спортсмен обвинял девушку в употреблении запрещенных веществ, но той удалось опровергнуть это заявление. Сейчас Милана воспитывает их общего сына Артемия.

Имя другой звездной участницы нового «Холостяка» тоже хорошо известно тем, кто следит за новостями из мира шоу-бизнеса. В возрасте 18 лет Лиза Адаменко вышла замуж за топ-менеджера компании «Лукойл» Валентина Иванова. На тот момент мужу было 55 лет. Супруги расстались через пару лет — также не без скандала: Лиза обвиняла мужа в домашнем насилии.

Напомним, седьмой сезон шоу «Холостяк» выйдет в эфир весной 2020 года.