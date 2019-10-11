НОВОСТИ

В «Холостяке» будут участвовать бывшая жена Кержакова и известная модель

Милана Кержакова и Лиза Адаменко будут биться за сердце стоматолога Антона Криворотова

В «Холостяке» будут участвовать бывшая жена Кержакова и известная модель
Милана Кержакова. Фото: instagram.com/milana_tulpanova

По мере приближения премьеры нового сезона шоу «Холостяк» появляется все больше подробностей о программе. Так, на днях стало известно, что главным героем шоу станет стоматолог Антон Криворотов. За его руку и сердце будут бороться 25 участниц. 

По последней информации, среди девушек, из которых Антон будет выбирать, будет присутствовать бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана. Напомним, развод звездной пары происходил на фоне скандала. Спортсмен обвинял девушку в употреблении запрещенных веществ, но той удалось опровергнуть это заявление. Сейчас Милана воспитывает их общего сына Артемия. 

Имя другой звездной участницы нового «Холостяка» тоже хорошо известно тем, кто следит за новостями из мира шоу-бизнеса. В возрасте 18 лет Лиза Адаменко вышла замуж за топ-менеджера компании «Лукойл» Валентина Иванова. На тот момент мужу было 55 лет. Супруги расстались через пару лет — также не без скандала: Лиза обвиняла мужа в домашнем насилии. 

Напомним, седьмой сезон шоу «Холостяк» выйдет в эфир весной 2020 года. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Холостяк»Александр КержаковАнтон КриворотовЛиза АдаменкоМилана КержаковаТНТ
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В «Холостяке» будут участвовать бывшая жена Кержакова и известная модель
Интересно?
Поделись с друзьями: