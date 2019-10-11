Безруков показал, чем занимается дочка, пока родители на работе

Сергей Безруков поделился с поклонниками своими семейными буднями. Он рассказал, чем занимается его трехлетняя дочка Маша, пока родители пропадают на работе.

Маша – старший ребенок, родившийся в семье Сергея Безрукова и Анны Матисон. Она появилась на свет в марте 2016 года, а в конце прошлого года родители «подарили» ей братика. Мальчика назвали Степаном.

45-летний Сергей Безруков в жене и детях души не чает и стремится каждую свободную минутку провести с семьей.

«Маша и Питер… Пока Мама ставит в Мариинке оперу «Пеллеас и Мелизанда»— единственная законченная опера французского композитора Клода Дебюсси в пяти действиях, написанная по тексту одноимённой пьесы Мориса Метерлинка…. Дети с бабушкой отдыхают))) Эх…Папа тоже работает…», — пишет Сергей (авторская орфография и пунктуация сохранены – Прим. ред.).

Актер сейчас занят в съемках фильма «Оптимисты», свободные минутки для семьи выпадают нечасто. Супруга Сергея Анна сегодня тоже была вынуждена оставить семейную вахту из-за работы. Помочь занятым родителям вызвалась бабушка. Именно она стала автором фото, на котором запечатлена Маша Безрукова.

Трогательные снимки подросшей дочери, которая наслаждается осенней погодой, сидя в кресле на берегу Невы, пришлись подписчикам очень по душе. Они отметили, что девочка очень подросла,а бабушке пожелали крепкого здоровья.