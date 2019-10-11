Раздетый Воробьев продемонстрировал свой идеальный торс

Певец опубликовал снимок, где он стоит по пояс в море

Алексей Воробьев порадовал поклонниц своей отличной фигурой. Актер и популярный певец опубликовал на своей странице в Instagram снимок, которые сразу же делает неактуальными все вопросы о его взаимоотношениях со спортом. Достаточно одного взгляда, чтобы понять — они на ты.

А между тем, цель у снимка вовсе не демонстрация фигуры, а совсем иная. Пасмурным вечером Воробьев поинтересовался у подписчиков подробностями их отдыха на море.

«Купались голыми в море?», — задает неожиданный вопрос молодой человек.

Сам он пробовал такие шалости и не скрывает данного факта. А всех обладателей бурной фантазии предупреждает, что на данном снимке он в джинсах.

Ранее голубоглазый блондин решил публично рассказать о женщинах в своей жизни. Он признался, что из было много, а вот счастья найти не удалось, сообщает Пятый канал.