НОВОСТИ

Жанна Бадоева рассказала, как заполучить итальянского жениха

Известная телеведущая шесть лет состоит в браке с итальянцем украинского происхождения.

Жанна Бадоева рассказала, как заполучить итальянского жениха
Жанна Бадоева дала совет, как покорить итальянца ФОТО: https://www.instagram.com/zhanna_badoeva

Ведущая телешоу «Жизнь других» Жанна Бадоева шесть лет назад вышла замуж за итальянца украинского происхождения Василия Мельничина и вместе с детьми — с 12-летним сыном Борисом и 4-летней дочерью Лолитой — переехала жить в эту солнечную страну.

Жанна говорит, что очень комфортно чувствует себя в Италии и за это время успела хорошо изучить коренных жителей, в том числе мужчин. Она отметила, что менталитет итальянцев значительно отличается от российского.

Звезда «Орла и решки» готова дать совет всем россиянкам, которые грезят найти свою вторую половинку на данной земле.

В первую очередь нужно обратить внимание на то, что большинство итальянцев не готовы к дамским капризам и жеманству, так что вести себя с ними стоит максимально естественно.

«Второе ‒ вы должны быть очень самостоятельной и попроще. Эта простота проявляется и в одежде, и в еде, и в режиме, и в образе жизни. С минимальной агрессией к окружающим, тут все очень миролюбивые», — подмечает Бадоева.

Не стоит забывать, что итальянцы — отличные семьянины. Они никогда не предпочтут ночной клуб спокойным выходным в семейном кругу.

«Все выходные они будут проводить в семье — с женой и детьми», — резюмирует телеведущая.

Тема иностранных браков очень востребована, и в Сети можно часто найти истории, напоминающие сказки о Золушке или крик души о помощи. Какого опыта больше у наших соотечественниц, разбирался сайт Радио «КП».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Жанна Бадоева
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жанна Бадоева рассказала, как заполучить итальянского жениха
Интересно?
Поделись с друзьями: