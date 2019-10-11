Анестезиолог раскрыл подробности состояния Анастасии Заворотнюк

В состоянии сопора человек ни на что не реагирует, однако проявляет рефлексы.

В пятницу, 11 октября, СМИ сообщили что актриса Анастасия Заворотнюк якобы впала в состояние сопора.По последним данным, артистка, у которой обнаружили онкологию, находится в реабилитационном центре, где постоянно спит и не реагирует на людей. Портал Teleprogramma.pro спросил у специалиста, что обозначает этот термин и какие могут быть перспективы у больного в таком состоянии.

«Сопор — это некое промежуточное состояние между сознанием и комой. То есть, это угнетение сознания, когда у человека остается только рефлекторная деятельность, — говорит врач-анестезиолог «Фрау Клиник» Наталья Ахтямова. — Пациент не реагирует ни на что, безвольно лежит. И вывести из этого состояния может только стимуляция. Если человека потрясти за плечо или окликнуть по имени, то, возможно, он откроет глаза и обратит на вас внимание. Или, если его уколоть, то он одернет руку или ногу».

Специалист отметила, что из сопора пациента легче вывести, чем из комы, но очень важно устранить причину, которая привела человека в это состояние.

Добавим, недавно стало известно о том, что дочь Анастасии Заворотнюк будет делиться новостями о здоровье мамы через страничку актрисы в Instagram. Напомним, многие звезды шоу-бизнеса молятся за «няню Вику» и желают ей побороть страшную болезнь.