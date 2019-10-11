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Стала известна причина смерти космонавта Алексея Леонова

Советский космонавт скончался 11 октября на 86-м году жизни.

Стала известна причина смерти космонавта Алексея Леонова
Стали известны причины смерти космонавта Алексея Леонова ФОТО: Евгения ГУСЕВА/КП

Советский космонавт Алексей Леонов скончался из-за острой сердечной недостаточности. В момент остановки сердца он находился на лечении в одном из медицинских учреждений Москвы. Медики не смогли реанимировать знаменитого пациента.

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, официального подтверждения причин смерти не поступало. Однако известно, что перед смертью Леонов сильно болел. Друзья космонавта подтвердили, что он лечился несколько лет подряд.

В знак траура Роскосмос изменил цветовое оформление сайта на более темное и выразил родственникам умершего слова соболезнования.

Американское агентство НАСА даже прервало прямую трансляцию выхода двух своих астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти российского космонавта Алексея Леонова.

Дважды Герой Советского Союза будет похоронен на мытищинском мемориальном кладбище, церемония прощания пройдет во вторник, 15 октября.

Его имя останется навсегда вписанным в историю человечества и космонавтики. Леонов стал первым в мире, кто вышел в открытый космос. Это произошло в марте 1965 года.

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Стала известна причина смерти космонавта Алексея Леонова
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