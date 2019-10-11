Заворотнюк перестала реагировать на обстановку и замечать людей

Актриса Анастасия Заворотнюк, как заявили медики, находится в состоянии сопора. Это особый диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей. Из-за угнетения сознания актриса постоянно спит.
Сейчас звезда находится в реабилитационном центре. Она не может самостоятельно передвигаться. На процедуры ее возят с помощью специальных каталок. Сейчас реабилитологи медицинского центра пытаются не допустить перехода прекоматозного состояния в кому, сообщает телеграм-канал Mash.
Напомним, что данные о состоянии Анастасии Заворотнюк крайне противоречивые. Еще несколько недель назад многие СМИ писали, что у звезды произошел отек мозга и жить ей осталось всего несколько дней. Через какое-то время стала поступать информация, что звезда чувствует себя удовлетворительно.
Не так давно родные актрисы приняли решение завести в соцсетях специальный аккаунт, в котором делились бы подробностями о состоянии звезды. Наплыв пользователей был такой, что администрация Instagram приняла решение заблокировать аккаунт. Попытки его возродить успехом не увенчались. Недавно дочь Заворотнюк заявила, что о всех последних новостях о состоянии своей матери она будет делиться на ее страничке.
Добавим, что родные актрисы упорно не хотят пролить свет и не рассказывают о ее состоянии. Это, пожалуй, главная причина, почему средства массовой информации пишут много непроверенных фактов об актрисе. Практически каждый день рождаются все новые версии о состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня». Не так давно корреспондентам удалось посетить кладбище, где покоятся родственники актрисы. Журналисты отмечали, что теперь без охраны к могилам отца и брата Заворотнюк просто не подойти. Сотрудники кладбища заявили, что пресса в последний месяц проявляет нездоровый ажиотаж.