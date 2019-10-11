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Заворотнюк перестала реагировать на обстановку и замечать людей

Медики заявили, что звезда находится в состоянии сопора.

Заворотнюк перестала реагировать на обстановку и замечать людей
Заворотнюк не узнает окружающих/globallookpress.com

Актриса Анастасия Заворотнюк, как заявили медики, находится в состоянии сопора. Это особый диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей. Из-за угнетения сознания актриса постоянно спит.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк перестала реагировать на окружающих/globallookpress.com

Сейчас звезда находится в реабилитационном центре. Она не может самостоятельно передвигаться. На процедуры ее возят с помощью специальных каталок. Сейчас реабилитологи медицинского центра пытаются не допустить перехода прекоматозного состояния в кому, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что данные о состоянии Анастасии Заворотнюк крайне противоречивые. Еще несколько недель назад многие СМИ писали, что у звезды произошел отек мозга и жить ей осталось всего несколько дней. Через какое-то время стала поступать информация, что звезда чувствует себя удовлетворительно.

Не так давно родные актрисы приняли решение завести в соцсетях специальный аккаунт, в котором делились бы подробностями о состоянии звезды. Наплыв пользователей был такой, что администрация Instagram приняла решение заблокировать аккаунт. Попытки его возродить успехом не увенчались. Недавно дочь Заворотнюк заявила, что о всех последних новостях о состоянии своей матери она будет делиться на ее страничке.

Добавим, что родные актрисы упорно не хотят пролить свет и не рассказывают о ее состоянии. Это, пожалуй, главная причина, почему средства массовой информации пишут много непроверенных фактов об актрисе. Практически каждый день рождаются все новые версии о состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня». Не так давно корреспондентам удалось посетить кладбище, где покоятся родственники актрисы. Журналисты отмечали, что теперь без охраны к могилам отца и брата Заворотнюк просто не подойти. Сотрудники кладбища заявили, что пресса в последний месяц проявляет нездоровый ажиотаж.

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Заворотнюк перестала реагировать на обстановку и замечать людей
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