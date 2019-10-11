Жена Стаса Михайлова поддержала дочь Анастасии Заворотнюк

Супруга музыканта Стаса Михайлова Инна на своей страничке в Instagram поддержала дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анну, сделав репост ее записи. Ранее девушка сообщила, что теперь будет публиковать всю самую свежую и правдивую информацию о своей матери на ее страничке в соцсетях.

Отметим, что ранее супруг Инны Стас Михайлов в Instagram выразил слова поддержки в адрес семьи актрисы Анастасии Заворотнюк. Он заявил, что устал от непроверенных фактов в СМИ о состоянии здоровья актрисы. Стас Михайлов посоветовал всем поклонникам звезды пройти и подписаться на специальную страничку, которая была создана в ее поддержку.

больше по теме Дочь Заворотнюк на страничке мамы будет делиться новостями о ее здоровье Девушка поблагодарила всех неравнодушных людей за поддержку.

Между тем наплыв пользователей был такой, что администрация Instagram посчитала ажиотаж нездоровым. Страничку заблокировали. Родственники Анастасии Заворотнюк с помощью своих друзей пробовали «оживить» страничку, но у них ничего не вышло. После этого и было принято решение, что все новости будут публиковаться на страничке Анастасии Заворотнюк.

Напомним, что по неподтверждённой информации, звезда проходит лечение от онкологического заболевания. Она проходит лечение в одном из реабилитационных центров.