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Легендарный космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни

Он умер в больнице.

Легендарный космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни
Алексею Леонову было 85 лет. Фото: Kremlin Pool

11 октября умер известный на весь мир советский космонавт Алексей Леонов. О смерти легендарного летчика-космонавта сообщает «Комсомольская правда». Трагическую новость журналистам подтвердила дочь Алексея Архиповича, Оксана. Мужчине было 85 лет.

Напомним, Леонов первый человек, вышедший в отрытый космос. Это произошло в марте 1965 года. Его достижение сравнимо разве что с полетом Юрия Гагарина. Леонов был одиннадцатым советским космонавтом, дважды Героем Советского Союза.

Алексей Леонов
Алексей Леонов вместе с Владимиром Путиным в 2017 году. Фото: Kremlin Pool

Только в мае этого года страна отметила юбилей летчика. Он был не только отважным человеком, но и прекрасным рассказчиком. В результате, о его подвиге с выходом в открытый космос известно все до мелочей. Леонов парил на высоте около 400 километров в пяти метрах от корабля «Восход-2», связанный с ним лишь одним фалом толщиной со швартовочный канат. Сейчас космонавты во время выхода на поверхность МКС страхуются минимум двумя карабинами, и никому в голову не придет полетать вокруг станции.

«В космическом вакууме скафандр раздулся, не выдержали ни рёбра жесткости, ни плотная ткань, — вспоминал Леонов. — Руки вышли из перчаток, когда я брался за поручень, а ноги — из сапог».

То, как космонавт вернулся обратно в шлюз в раздутом скафандре, можно было сравнить с цирковым трюком. Леонов втиснуться в проем головой вперед, хотя, по правилам, нужно было вперед ногами. Уже внутри он развернулся. Диаметр шлюза, напомним, составлял всего метр.

В 2017 году этот подвиг экранизировали в картине «Время первых». Алексея Леонова сыграл актер Евгений Миронов.

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Легендарный космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни
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