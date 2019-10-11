Дочь Заворотнюк на страничке мамы будет делиться новостями о ее здоровье

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram заявила, что теперь будет делиться новостями о здоровье своей мамы на ее личной страничке. Девушка отметила, что восстановить аккаунт, где планировалось рассказывать об актрисе, так и не удалось. На данный момент страничка заблокирована.

«От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи в СМИ! Но, к сожалению, инстаграм-аккаунт заблокировали. Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день…» — заметила девушка.

больше по теме Елена Север присоединилась к акции звезд в поддержку Заворотнюк По словам исполнительницы, семья актрисы устала от слухов и домыслов.

Анна Заворотнюк отметила, что она безумно любит всех близких и родных, друзей, коллег, которые поддерживают семью.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк, по неподтвержденной информации, лечится от рака мозга. Родные не дают никаких комментариев. Из-за этого в СМИ появляется огромное количество лживой информации. По сути, выступив сейчас, Анна Заворотнюк подтвердила, что у ее звёздной мамы, которая прославилась благодаря сериалу «Моя прекрасная няня», есть проблемы со здоровьем.