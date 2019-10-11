Запевший Максим Виторган высмеял журналистов за «непрофессионализм»

По его мнению, сотрудники прессы не в том разделе опубликовали новость о его вокальный способностях.

Бывший муж Ксении Собчак, Максим Виторган, иронично пошутил над собой, «наехав» на прессу. В свежем посте в Instagram 47-летний артист сообщил, что возмущен публикацией новости о том, что он запел. Данную заметку сотрудники новостного портала разместили в разделе светской хроники, что якобы задело звезду.

«Возмущён легкомыслием и непрофессиональностью так называемых журналистов! Очевидно же, что такие новости надо печатать в разделе «Криминальные хроники», — написал Максим.

Его шутку оценили певцы Денис Клявер и Алика Смехова.

Напомним, некоторый представители прессы отреагировали на то, что Виторган в очередной раз спел перед большой публикой, хотя не обладает поставленным голосом. В этом амплуа его сравнивают с Ольгой Бузовой, которая, будучи брошенной своим мужем, вышла на сцену в качестве певицы и обрела огромную популярность. В случае с Максимом журналистам вряд ли удастся приписать ему страдания от расставания с Ксенией Собчак. Известно, что актер уже счастлив в новых отношениях и даже ни не думает грустить об ушедшей супруге.

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А вы слышали, как поет Виторган?