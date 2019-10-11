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Дочь Папанова не стала отменять спектакль после смерти матери

Елена Папанова пока не бралась за организацию похорон из-за работы.

Дочь Папанова не стала отменять спектакль после смерти матери
Надежда Каратаева/Фото: Евгения Гусева/КП

Дочь Анатолия Папанова, Елена, не стала отменять выступление в театре из-за смерти своей матери. Напомним, Надежда Каратаева ушла из жизни 10 октября после длительной болезни. Артистка несколько недель жаловалась на плохое самочувствие, чуть позже же ее отвезли в реанимацию, где она и умерла. Ей было 95 лет.

Порталу Teleprogramma.pro дочь Надежды Каратаевой и Анатолия Папанова рассказала, что не будет отменять выступление в театре из-за смерти матери. Не смогла Елена уточнить дату похорон и место прощания – она еще не занималась организационными вопросами из-за большого объема работы.

«Я еще пока не знаю, когда и что. У меня просто сегодня спектакль. Только завтра я буду решать. Позвоните мне в воскресенье», — сказала она нашему корреспонденту.

Отметим, что в послужном списке Надежды Каратаевой значатся свыше 10 театральных ролей и 21 фильм. Вдова легендарного Анатолия Папанова проработала на сцене Театра сатиры более 60 лет. Знаменитого мужа Каратаева пережила на 32 года.

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Дочь Папанова не стала отменять спектакль после смерти матери
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