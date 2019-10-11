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Ургант высмеял жителей Тюмени за призыв не ходить на концерт Крида

По словам шоумена, в городе творится что-то странное.

Ургант высмеял жителей Тюмени за призыв не ходить на концерт Крида
Ургант посмеялся над тюменцами/globallookpress.com

Шоумен Иван Ургант посмеялся над жителями Тюмени в эфире своего вечернего шоу. Ранее местный родительский комитет рекомендовал не ходить подросткам на концерт рэпера Егора Крида, заявив на своей страничке в соцсетях о том, что кто это сделает – «тот петух».

Егор Крид. Фото
Криду хотят запретить петь в Тюмени/globallookpress.com

Как сказал Ургант, ему не совсем понятна логика. Почему, если он соберется пойти на концерт исполнителя, то автоматически превратится в домашнюю птицу. Кроме того, юморист предложил повесить на тюменской птицефабрике лозунг: «Если ты не топчешь кур, ты Егор Крид».

Ургант считает, что в городе после отъезда бывшего губернатора Сергея Собянина в Москву творится что-то неладное. Политик, напомним, сейчас является градоначальником Москвы.

Добавим, что тюменский родительский комитет уже не в первый раз выступает против концертов рэперов в городе. Ранее представители организации требовали запретить выступление рэпера Face. Они отмечали, что в своих композициях он «разлагает» молодежь и призывает их употреблять алкогольные напитки.

Отметим, что Иван Ургант — популярный шоумен. Его программа одна из самых рейтинговых на российском телевидении.

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Тэги:

Егор КридИван УргантСергей СобянинТюмень
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Ургант высмеял жителей Тюмени за призыв не ходить на концерт Крида
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