Ургант высмеял жителей Тюмени за призыв не ходить на концерт Крида

Шоумен Иван Ургант посмеялся над жителями Тюмени в эфире своего вечернего шоу. Ранее местный родительский комитет рекомендовал не ходить подросткам на концерт рэпера Егора Крида, заявив на своей страничке в соцсетях о том, что кто это сделает – «тот петух».

Как сказал Ургант, ему не совсем понятна логика. Почему, если он соберется пойти на концерт исполнителя, то автоматически превратится в домашнюю птицу. Кроме того, юморист предложил повесить на тюменской птицефабрике лозунг: «Если ты не топчешь кур, ты Егор Крид».

больше по теме Выступление Егора Крида в Тюмени оказалось под угрозой срыва Против концерта рэп-исполнителя выступают члены родительского комитета.

Ургант считает, что в городе после отъезда бывшего губернатора Сергея Собянина в Москву творится что-то неладное. Политик, напомним, сейчас является градоначальником Москвы.

Добавим, что тюменский родительский комитет уже не в первый раз выступает против концертов рэперов в городе. Ранее представители организации требовали запретить выступление рэпера Face. Они отмечали, что в своих композициях он «разлагает» молодежь и призывает их употреблять алкогольные напитки.

Отметим, что Иван Ургант — популярный шоумен. Его программа одна из самых рейтинговых на российском телевидении.