Саратовцы требуют для убийцы 9-летней Лизы Киселевой смертной казни

Жители Саратова пришли к отделению полиции и угрожали устроить самосуд убийце 9-летней Лизы Киселевой. Как стало известно, девочка исчезла несколько дней назад – она вышла из дома в школу, но до учебного учреждения так и не дошла. Родственники быстро объявили о случившемся: к ситуации подключились следователи и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Девочку удалось найти рядом с гаражами – к тому моменту она была уже мертва. По версии силовиков, девочку задушили.

Главным подозреваемым по этому делу проходит ранее судимый Михаил Туватин. Когда мужчину задержали и привезли в следственный отдел, у входа его уже ждали негодующие жители. Они требовали отдать им на растерзание мужчину. Силовикам с трудом удалось успокоить негодующую толпу и отправить всех по домам. Сейчас пользователи Сети создали петицию с требованием приговорить Тувакина к смертной казни.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородная сообщила журналистам, что родители погибшей девочки получат необходимую поддержку. Город собирает деньги на похороны маленькой Лизы, уточняет ТАСС.