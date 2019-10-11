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Саратовцы требуют для убийцы 9-летней Лизы Киселевой смертной казни

Жители города ночью покинули свои дома и поджидали обвиняемого Михаила Туватина у следственного отдела.

Саратовцы требуют для убийцы 9-летней Лизы Киселевой смертной казни
Следственный комитет/Фото: Алексей Булатов/КП

Жители Саратова пришли к отделению полиции и угрожали устроить самосуд убийце 9-летней Лизы Киселевой. Как стало известно, девочка исчезла несколько дней назад – она вышла из дома в школу, но до учебного учреждения так и не дошла. Родственники быстро объявили о случившемся: к ситуации подключились следователи и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Девочку удалось найти рядом с гаражами – к тому моменту она была уже мертва. По версии силовиков, девочку задушили.

Главным подозреваемым по этому делу проходит ранее судимый Михаил Туватин. Когда мужчину задержали и привезли в следственный отдел, у входа его уже ждали негодующие жители. Они требовали отдать им на растерзание мужчину. Силовикам с трудом удалось успокоить негодующую толпу и отправить всех по домам. Сейчас пользователи Сети создали петицию с требованием приговорить Тувакина к смертной казни.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородная сообщила журналистам, что родители погибшей девочки получат необходимую поддержку. Город собирает деньги на похороны маленькой Лизы, уточняет ТАСС.

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исчезновениеЛиза КиселеваМихаил ТуватинпропажаСаратовубийствошкольница
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Саратовцы требуют для убийцы 9-летней Лизы Киселевой смертной казни
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