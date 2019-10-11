Васильев назвал истинную причину ухода Добрынина из «Сватов»

Актер театра и кино Анатолий Васильев, который ранее был задействован в съемках сериала «Сваты», объяснил внезапный уход своего коллеги Николая Добрынина из популярного сериала. Он заметил, что его коллега — человек думающий, мыслящий, «чего нельзя сказать об остальных».

«Николай от этого устал. От однообразия и одиночества своего там. Вот и все», — заявил актер.

Как добавил Анатолий Васильев, Добрынина не устраивало, как создатели сериала видят развитие отношений его героя Митяя с Иваном Будько. Его, как известно, играет Федор Добронравов, сообщает «Царьград».

Напомним, что ранее стало известно, что актер Николай Добрынин, который прославился по роли алкоголика Митяя в сериале «Сваты», решил покинуть проект. По одной из версий он устал играть несерьезного персонажа. Актер, возможно, решил сосредоточиться на драматических постановках. На данный момент известно, что съемки сериала «Сваты-7» заморожены.