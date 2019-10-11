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Добронравов прокомментировал внезапный уход Добрынина из «Сватов»

Актер признал, что для него эта новость стала неожиданной.

Добронравов прокомментировал внезапный уход Добрынина из «Сватов»
Добронравов высказался после ухода Добрынина из "Сватов"/globallookpress.com

Актер Федор Добронравов высказался после ухода актера Николая Добрынина из сериала «Сваты». «Он никогда ничего об этом не говорил», — заявил актер.

Николай Добрынин. Фото
Добрынин ушел из «Сватов»/globallookpress.com

Удалось журналистам дозвониться и до самого Николая Добрынина. Актер кратко прокомментировал свой уход из сериала. «Все, угомонитесь!» — заявил он и положил трубку.

Николай Добрынин стал широко известен публике именно по сериалу «Сваты», где исполнил роль Митяя. Проект он решил покинуть из-за постоянных насмешек над своим героем, сообщает «Лайф».

Ранее Федор Добронравов говорил, что на данный момент съемки сериала «Сваты-7» приостановлены. На сегодняшний день отснято только половина серий. Когда продолжится работа над проектом, который очень полюбился российскому зрителю, точно неизвестно.

Сериал «Сваты» с первых серий приковал российских зрителей к экранам. У проекта впечатляющие рейтинги на телевидении.

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Добронравов прокомментировал внезапный уход Добрынина из «Сватов»
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