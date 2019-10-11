Добронравов прокомментировал внезапный уход Добрынина из «Сватов»

Актер признал, что для него эта новость стала неожиданной.

Актер Федор Добронравов высказался после ухода актера Николая Добрынина из сериала «Сваты». «Он никогда ничего об этом не говорил», — заявил актер.

Удалось журналистам дозвониться и до самого Николая Добрынина. Актер кратко прокомментировал свой уход из сериала. «Все, угомонитесь!» — заявил он и положил трубку.

Николай Добрынин стал широко известен публике именно по сериалу «Сваты», где исполнил роль Митяя. Проект он решил покинуть из-за постоянных насмешек над своим героем, сообщает «Лайф».

больше по теме Добронравов заявил о приостановке съемок сериала «Сваты-7» Два последних года команда работала в Белоруссии.

Ранее Федор Добронравов говорил, что на данный момент съемки сериала «Сваты-7» приостановлены. На сегодняшний день отснято только половина серий. Когда продолжится работа над проектом, который очень полюбился российскому зрителю, точно неизвестно.

Сериал «Сваты» с первых серий приковал российских зрителей к экранам. У проекта впечатляющие рейтинги на телевидении.