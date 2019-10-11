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Третья жена Кучеры полтора года скрывала от него рождение их сына

Юлия не хотела рушить его предыдущую семью.

Третья жена Кучеры полтора года скрывала от него рождение их сына
Кучера рассказал о своей жене/globallookpress.com

Актер и телеведущий Оскар Кучера в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал ведущему Борису Корчевникову, что третья жена Юлия полтора года скрывала от него рождение их ребенка. Они познакомились в магазине, где она трудилась консультантом. Как сказал актер, он сразу понял, что влюбился и пропал. На тот момент и Юлия, и он сам состояли в других отношениях.

Оскар Кучера с третьей женой. Фото
Кучера долго не знал, что у него есть сын/globallookpress.com

«Юля знала, что я женат и когда забеременела, то решила ребенка оставить. Она не сказала мне ничего, чтобы не рушить мою семью», — заявил актер. Впрочем, и брак Юли с мужем, и его союз со второй женой разрушился.

Лишь через полтора года после рождения своего сына Александра он узнал, что у него есть ребенок. Причем в этот промежуток вторая жена также подарила ему сына, которого также назвали Александром.

«Юля мне позвонила только когда поняла, что я развелся со второй женой. Она узнала это из газет. Мы встретились, и она мне рассказала о ребенке. Я сначала не поверил, что это мой сын. Мы поехали с Юлей по магазинам и с малышом. И он сразу взял меня за руку. Жена сказала: «Ни фига себе. Он никогда никому руку не давал».

Вторая жена Майя узнала намного позже, что у ее бывшего мужа есть ребенок, который родился, когда актер жил еще с ней. «Не было никаких реакций. Я понимаю, что я не святой. Но так случилось», —сказал Оскар Кучера.

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Борис КорчевниковМайя МарковаОскар КучераПрограмма "Судьба человека"Юлия Кучера
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Третья жена Кучеры полтора года скрывала от него рождение их сына
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