Третья жена Кучеры полтора года скрывала от него рождение их сына

Актер и телеведущий Оскар Кучера в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал ведущему Борису Корчевникову, что третья жена Юлия полтора года скрывала от него рождение их ребенка. Они познакомились в магазине, где она трудилась консультантом. Как сказал актер, он сразу понял, что влюбился и пропал. На тот момент и Юлия, и он сам состояли в других отношениях.

«Юля знала, что я женат и когда забеременела, то решила ребенка оставить. Она не сказала мне ничего, чтобы не рушить мою семью», — заявил актер. Впрочем, и брак Юли с мужем, и его союз со второй женой разрушился.

Лишь через полтора года после рождения своего сына Александра он узнал, что у него есть ребенок. Причем в этот промежуток вторая жена также подарила ему сына, которого также назвали Александром.

«Юля мне позвонила только когда поняла, что я развелся со второй женой. Она узнала это из газет. Мы встретились, и она мне рассказала о ребенке. Я сначала не поверил, что это мой сын. Мы поехали с Юлей по магазинам и с малышом. И он сразу взял меня за руку. Жена сказала: «Ни фига себе. Он никогда никому руку не давал».

Вторая жена Майя узнала намного позже, что у ее бывшего мужа есть ребенок, который родился, когда актер жил еще с ней. «Не было никаких реакций. Я понимаю, что я не святой. Но так случилось», —сказал Оскар Кучера.