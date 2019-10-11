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Кучера узнал о беременности второй жены от ее мамы

По словам актера, даже рождение сына не спасло их союз с психологом Майей Марковой.

Кучера узнал о беременности второй жены от ее мамы
Кучера рассказал, почему расстался со второй женой/globallookpress.com

Актер и телеведущий Оскар Кучера в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своем втором неудачном браке с моделью и психологом Майей Марковой.

Оскар Кучера. Фото
Кучера от мамы узнал, что его жена беременна/globallookpress.com

Он вспомнил их историю знакомства. «Мы были за городом на шашлыках. Ее туда привез мой друг. Помню, как весь вечер мы катались на роликах. Романтика. В 2002 году поженились. Мы четыре года, то встречались, то расставались. Мирились, ссорились. Мы помучили друг друга основательно. Отношения не срослись. Даже сын не скрепил наши отношения», — заявил Оскар Кучера.

Актер отметил, что сделал предложение второй жене от страха одиночества. Она в то время была на конкурсе красоты и ей захотелось сделать ей сюрприз.

«У нас были с Майей хорошие времена. У нас есть совместный сын. Просто все пришло к логическому окончанию, что тянуть лямку в браке нам было уже бессмысленно. К примеру, я только через два месяца узнал, что Майя беременна. От своей мамы. Какое-то время мы снова были вместе. Ездили в роддома на женские консультации. Я был безумно счастлив, но любви между нами уже не было», — заявил популярный телеведущий.

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Тэги:

Борис КорчевниковМайя МарковаОскар КучераПрограмма "Судьба человека"
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Кучера узнал о беременности второй жены от ее мамы
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