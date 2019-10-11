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Оскар Кучера мучительно переживал развод с первой женой-красавицей

По словам телеведущего, они расстались, так как были разными людьми.

Оскар Кучера мучительно переживал развод с первой женой-красавицей
Кучера не ужился с первой женой. Фото

Телеведущий Оскар Кучера в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей первой супруге Юлии Лисеевой. Они поженились, когда актеру было всего 22 года. Брак просуществовал всего полгода.

Оскар Кучера. Фото
Кучера не ужился с первой женой/globallookpress.com

«Мы познакомились в ГИТИСе. В мою жену был влюблен главный режиссер театра, где мы играли. Я сказал, что опережу его. Однажды мы пришли в театр с кольцами, и режиссер повел себя по-мужски. Он понял, что Юля выбрала меня. Она была очень красивая. Я совсем ее не помню», — заметил актер.

Как сказал Кучера, поженились они в сентябре, а уже новый год он встречал с друзьями отдельно от супруги. «Я работал, чем больше чем нужно для семейного человека. Мотался все время. Это был такой студенческий брак. Она была красивая. Так бывает: люди вроде не ссорятся, но просто расходятся. Она потом уже жила отдельно, но мы еще какое-то время встречались. Я был не совсем ее человек. Но я вовсе не изменял ей», — сказал Оскар Кучера.

Актер признался, что точку в отношениях поставила жена. «Я переживал, курил одну за одной сигаретой, но мне удалось выплыть из этого состоянии. Все благодаря моим институтским друзьям», — заявил телеведущий.

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Тэги:

Борис КорчевниковОскар КучераПрограмма "Судьба человека"Юлия Лисеева
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Оскар Кучера мучительно переживал развод с первой женой-красавицей
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