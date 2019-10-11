Полуторагодовалый внук Стриженовой поздравил сборную России с громкой победой

Полуторагодовалый внук Екатерины и Александра Стриженовых Петр Петрович задорно поздравил сборную России по футболу с разгромной победой над Шотландией. Малыш радостно станцевал перед камерой в форме московского «Спартака». Забавное видео сама Стриженова опубликовала на личной странице в Instagram. В кадре рыженький малыш с улыбкой на лице приседает под музыку, звучащую из игрушечного разноцветного синтезатора.

Сама Стриженова же подписала экспромт от мальчика сообщением: «Танец от Пети Петровича в честь победы нашей сборной! 4:0 Россия — Шотландия! Молодцы!! Спасибо!»

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Подписчики актрисы и телеведущей поспешили разделить с ее внуком радость от выигрыша. Сразу несколько человек призвали Петю Петровича танцевать еще задорнее, чтобы футболисты забили еще больше. «Петя знает свое дело, умничка», «Какой прелестник! Невозможно оторваться!», «Ангельский малыш, заряжает радостью», — резюмировали они.