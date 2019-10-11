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«Приезжаю на готовое»: Валерий Меладзе переложил воспитание детей на их матерей

У артиста пятеро наследников.

«Приезжаю на готовое»: Валерий Меладзе переложил воспитание детей на их матерей
Валерий Мелазде признался, что не хватает времени на воспитание детей ФОТО: Global Look Press

Валерий Меладзе многодетный отец: три дочери появились в первом браке, а двоих сыновей подарила его вторая избранница, Альбина Джанабаева. Артист считает себя настоящим счастливцем, а моменты рождения детей — подарком судьбы.

Но несмотря на трепетное отношение к продолжателям рода, проводить время с детьми и заниматься их воспитанием у Меладзе нет возможности. Из-за плотного рабочего графика он вынужден просто наблюдать за жизнью сыновей и дочерей со стороны. Основная забота по становлению человеческой личности лежит на плечах женщин, и они отлично с этим справляются.

«Мама моих дочерей и Альбина прикладывают много усилий, воспитывают детей. Я часто приезжаю на готовое, но при этом, конечно, веду с ними разговоры», — говорит Меладзе.

Он уверен, что родительские беседы куда эффективнее критики, и старается никогда не ругать детей, а разговаривать с ними, как со взрослыми.

«Это действует в тысячу раз сильнее, чем поставить в угол. Правда, младшего иногда приходится — он такой энергичный», — признается 54-летний отец.

Меладзе мечтает проводить больше времени с семьей. И если дочери уже взрослые, то 15-летнему Константину и 5-летнему Луке старается уделить больше времени, возможно, потому, что появление малыша было связано с настоящим потрясением для звездного отца — он присутствовал в роддоме и испытал «неописуемую радость».

«Здорово, когда отцам разрешают быть рядом. Мне кажется, так отцы и становятся идеальными. Сопричастность с первой минуты жизни ребенка», — рассуждает артист в YouTube-шоу Марии Мельниковой.

Кстати, дочери Меладзе поддерживают хорошие отношения с Константином, а вот с Альбиной Джанабаевой не общаются — это табу.

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Альбина Джанабаева и Валерий МеладзедетиИрина Меладзе
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«Приезжаю на готовое»: Валерий Меладзе переложил воспитание детей на их матерей
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