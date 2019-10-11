Кучера вспомнил, как Олег Ефремов ел карамельки и учил его ругаться

Актер и телеведущий Оскар Кучера стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у популярного ведущего Бориса Корчевникова он вспомнил, как однажды встретился на съемочной площадке с легендарным актером Олегом Ефремовым. Как известно, отец Кучеры, известный режиссер анимационных и художественных фильмов Александр Боголюбов, на протяжении долгих лет дружил с мастером.

По словам Кучеры, тогда он был еще совсем маленьким. Олег Ефремов на съемочной площадке все время ел карамельки. Оказывается, в те годы он избавлялся от пагубной привычки – курения. Все говорили Ефремову, что он испортит зубы, но тот отвечал, что лучше останется без зубов, чем без лёгких.

А еще Олег Ефремов обучал Оскара Кучеру плохим словам. При этом сейчас актер с юмором вспоминает те истории.

«Он мне говорил: «Скажи ка-ка». Я повторял. Отец сидел и ничего не понимал. А Олег Ефремов говорил: «Мужик должен уметь ругаться».