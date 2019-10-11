Оскандалившейся Бочкаревой приписывают роман с личным помощником

Люди, знакомые с оскандалившейся актрисой ситкома «Счастливы вместе» Натальей Бочкаревой, рассекретили ее личную жизнь. Сотрудница института Жириновского, в котором артистка арендовала помещение для школы актерского мастерства, поведала, что на работе Бочкарева почти всегда появлялась с личным ассистентом по имени Роман. Мужчина регулярно сопровождал знаменитость, он же появился и на самом открытии учебного учреждения. Чуть позже стало известно, что актриса и напарник якобы живут под одной крышей, но узаконивать свою любовь не спешат. Тогда очевидцы отмечали, что Роман ни на секунду не отходил от возлюбленной, оберегая ее от возможных проблем, уточняет MK.

Сама Наталья о личной жизни высказывалась туманно. Она не называла имени мужчины, но отмечала, что действительно несвободна. Бочкарева уверяла, что очень счастлива, ведь ее возлюбленный радует ее дорогими ювелирными украшениями без повода. Но, возможно, это лишь сплетни, ведь актриса замужем.

Напомним, недавно сотрудники ГИБДД задержали на дороге актрису «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву. Выяснилось, что звезда употребила наркотическое вещество, а остатки спрятала в нижнее белье. Позже сама артистка назвала появившиеся данные ложью и обещала разобраться с теми, кто написал об этом.