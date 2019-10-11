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Двенадцатилетняя дочь Дмитрия Хворостовского мечтает петь, «как папа»

Нина просто обожает музыку.

Двенадцатилетняя дочь Дмитрия Хворостовского мечтает петь, «как папа»
Дети Хворостовсокго увлечены музыкой/globallookpress.com

Дочь оперного певца Дмитрия Хворостовского от брака с Флоранс двенадцатилетняя Нина призналась, что обожает музыку. Девочка играет на скрипке, пианино и очень много поет. Кроме того, она танцует и занимается актерским мастерством.

Дмитрий Хворостовский. Фото
Хворостовский умер почти два года назад от рака/globallookpress.com

«Но больше всего люблю петь — блюз, классику. Мечтаю петь, как мой папа!» — заявила девочка, которая очень сильно переживала после смерти легендарного отца.

Интересно, что и сын Хворостовского от брака с Флоранс Максим очень любит музыку. Не исключено, что в будущем и он пойдет по стопам отца. Сейчас он играет на гитаре, клавишных и очень много поет. Он пробует писать музыку в стиле джаз, блюз, рок. При этом мальчик честно признается, что оперу петь ему пока не под силу.

Как отмечает вдова Хворостовского, для нее главное, чтобы дети занимались по жизни тем, чем сами хотят. При этом она сказала, что Нина давно уже занимается музыкой, а вот у Максима недавно проснулась страсть к пению, сообщает «Комсомольская правда».

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Двенадцатилетняя дочь Дмитрия Хворостовского мечтает петь, «как папа»
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