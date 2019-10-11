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Максим Галкин с сыном придумали «писательную машинку»

«Изобретение» они продемонстрировали всем подписчикам в социальных сетях.

Максим Галкин с сыном придумали «писательную машинку»
Галкин и Гарри изобрели "писательную машинку"/https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Телеведущий Максим Галкин в Instagram поделился очередным забавным роликом, который посвящён его детям. На этот раз в главной роли выступил его шестилетний сын Гарри. На кадрах видеозаписи можно увидеть карандаш, который «рисует сам». «Мы с Гариком придумали…» — заявил юморист.

В это время раздается звонкий смех его сына. «Писательную машинку. Черкательную машинку», — сказал мальчик. Гарри смеется при этом без остановки. «Держи. Колдовство. Смотри, пишет. Она рисует. Давай-ка я попробую расписаться. Что ты ржёшь так», — говорит в конце забавного ролика своему сыну телеведущий.

«Писательная машинка — все права зарегистрированы. Всем хорошего настроения», — заметил в конце ролика Максим Галкин.

Отметим, что в комментариях по традиции отметились многие звезды, которые, как известно, без ума от детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой. «Какой звонкий смех. Как у Джельсамино», — написала Анита Цой. Модельер Валентин Юдашкин просто поставил несколько улыбающихся смайликов.

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Тэги:

Алла ПугачеваАнита ЦойВалентин ЮдашкинГарри ГалкинМаксим Галкин
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Максим Галкин с сыном придумали «писательную машинку»
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