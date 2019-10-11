НОВОСТИ

Перенесшего два года назад инсульт Кокшенова доставили в больницу

Поводом послужила гнойная рана на ноге.

Перенесшего два года назад инсульт Кокшенова доставили в больницу
Кокшенова доставили в больницу/globallookpress.com

Известного актера Михаила Кокшенова, который сыграл в очень многих популярных картинах, доставили в одну из больниц Москвы. Это сделали его родственники. Поводом послужила гнойная рана на ноге. Врачи сделали все необходимые процедуры, после чего популярного актера отпустили домой.

Михаил Кокшенов. Фото
Кокшенова доставили в больницу/globallookpress.com

Отметим, что сейчас артисту уже 83 года. После перенесенного два года назад инсульта он так и не смог восстановиться полностью. В последние два года Михаил Кокшенов практически перестал появляться на публике и давать интервью.

Добавим, что Михаил Кокшенов сыграл в таких картинах как «Шырли-мырли», «Девчата» и многих других. После окончания школы он смог поступить в Щукинское училище, которое окончил в 1963 году.

Всего за свою карьеру он сыграл более сотни ролей в театре и кино. Его образ очень полюбился многим зрителям. Сейчас все поклонники Михаила Кокшенова желают актеру долгих лет жизни и скорейшего восстановления, сообщает «Пятый канал».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Михаил КокшеновМоскваФильм "Шырли-мырли"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Перенесшего два года назад инсульт Кокшенова доставили в больницу
Интересно?
Поделись с друзьями: