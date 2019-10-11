Перенесшего два года назад инсульт Кокшенова доставили в больницу

Известного актера Михаила Кокшенова, который сыграл в очень многих популярных картинах, доставили в одну из больниц Москвы. Это сделали его родственники. Поводом послужила гнойная рана на ноге. Врачи сделали все необходимые процедуры, после чего популярного актера отпустили домой.

Отметим, что сейчас артисту уже 83 года. После перенесенного два года назад инсульта он так и не смог восстановиться полностью. В последние два года Михаил Кокшенов практически перестал появляться на публике и давать интервью.

Добавим, что Михаил Кокшенов сыграл в таких картинах как «Шырли-мырли», «Девчата» и многих других. После окончания школы он смог поступить в Щукинское училище, которое окончил в 1963 году.

Всего за свою карьеру он сыграл более сотни ролей в театре и кино. Его образ очень полюбился многим зрителям. Сейчас все поклонники Михаила Кокшенова желают актеру долгих лет жизни и скорейшего восстановления, сообщает «Пятый канал».