НОВОСТИ

Высоцкая рассказала, как лучше обустроить кухню

Актриса уверена, что это пространство «живое».

Высоцкая рассказала, как лучше обустроить кухню
ЮЛИЯ ВЫСОЦКАЯ/INSTAGRAM.COM/JULIAVYSOTSKAYAOFFICIAL/

Кулинарные способности актрисы Юлии Высоцкой уже давно по достоинству оценили все россияне. Ее телепрограммы, книги и посты в социальной сети Instgaram, посвященные этой теме, пользуются неизменной популярностью. А вот очередную свою публикацию в Сети на этот раз Высоцкая решила посвятить настроению, атмосфере, в которой готовить не только удобно, но и приятно.

Актриса поделилась с фанатами своими советами по обустройству кухни.

«Мне кажется, сначала нужно определиться со стилем, понять, что вам нравится. Эклектика вообще всегда хороша и не стоит стремиться к единству в интерьере. Например, хорошо сочетается полоска с цветочками ― естественно, это должна быть по цветовой гамме родственная история», — пишет звезда.

Кроме того, Юлия отметила, что не надо бояться привозить из поездок какие-то смешные, деревянные миски-плошки. Именно они придадут пространству индивидуальности, уникальности, подчеркнут характер и стиль хозяйки.

«К тому же все это можно менять, потому что меняются предпочтения, и кухня тоже меняется вместе с ними. И эта работа никогда не должна заканчиваться, ведь кухня ― живая!» — уверена актриса.

Напомним, не так давно Юлия Высоцкая показала себя весьма экономной дамой. Она отказалась покупать бижутерию, цена которой, как ей показалось, была лишком завышенной.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АктрисазвездаКухняЮлия Высоцкая
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Высоцкая рассказала, как лучше обустроить кухню
Интересно?
Поделись с друзьями: