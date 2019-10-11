Высоцкая рассказала, как лучше обустроить кухню

Кулинарные способности актрисы Юлии Высоцкой уже давно по достоинству оценили все россияне. Ее телепрограммы, книги и посты в социальной сети Instgaram, посвященные этой теме, пользуются неизменной популярностью. А вот очередную свою публикацию в Сети на этот раз Высоцкая решила посвятить настроению, атмосфере, в которой готовить не только удобно, но и приятно.

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Актриса поделилась с фанатами своими советами по обустройству кухни.

«Мне кажется, сначала нужно определиться со стилем, понять, что вам нравится. Эклектика вообще всегда хороша и не стоит стремиться к единству в интерьере. Например, хорошо сочетается полоска с цветочками ― естественно, это должна быть по цветовой гамме родственная история», — пишет звезда.

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Кроме того, Юлия отметила, что не надо бояться привозить из поездок какие-то смешные, деревянные миски-плошки. Именно они придадут пространству индивидуальности, уникальности, подчеркнут характер и стиль хозяйки.

«К тому же все это можно менять, потому что меняются предпочтения, и кухня тоже меняется вместе с ними. И эта работа никогда не должна заканчиваться, ведь кухня ― живая!» — уверена актриса.

Напомним, не так давно Юлия Высоцкая показала себя весьма экономной дамой. Она отказалась покупать бижутерию, цена которой, как ей показалось, была лишком завышенной.