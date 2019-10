Вышел трейлер нового фильма с Леди Гагой и Купером

В Сети появился трейлер нового фильма How To Be: Mark Ronson, на который поклонники кино обратили внимание не только потому, что это, собственно, очередная автобиографическая история о знаменитости. Героями промо снова стали Леди Гага и Брэдли Купер. Дело в том, что фильм посвящен композитору Марку Ронсону, автору в том числе песни, звучащей в ленте «Звезда родилась».

Напомним, 44-летний Брэдли Купер и 33-летняя Леди Гага познакомились на съемках картины. А после окончания работы над фильма, а после очередной церемонии вручения премии «Оскара» пара Купера и Ирины Шейк распалась. Фанаты российской модели поспешили обвинить певицу в том, что виновницей расставания стала именно она.

Впрочем, со временем страсти поутихли, и каждый занялся своей жизнью. Ирина Шейк окунулась в работу и развлечения, Гага закрутила роман со звукооператором Дэниэлом Хортоном. Ну, а Купер проводит время в компаниях приятелей.