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Вышел трейлер нового фильма с Леди Гагой и Купером

Звезды снова подогрели интерес к их возможному роману.

Вышел трейлер нового фильма с Леди Гагой и Купером
Леди Гага и Бредли Купер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Сети появился трейлер нового фильма How To Be: Mark Ronson, на который поклонники кино обратили внимание не только потому, что это, собственно, очередная автобиографическая история о знаменитости. Героями промо снова стали Леди Гага и Брэдли Купер. Дело в том, что фильм посвящен композитору Марку Ронсону, автору в том числе песни, звучащей в ленте «Звезда родилась».

Напомним, 44-летний Брэдли Купер и 33-летняя Леди Гага познакомились на съемках картины. А после окончания работы над фильма, а после очередной церемонии вручения премии «Оскара» пара Купера и Ирины Шейк распалась. Фанаты российской модели поспешили обвинить певицу в том, что виновницей расставания стала именно она.

Впрочем, со временем страсти поутихли, и каждый занялся своей жизнью. Ирина Шейк окунулась в работу и развлечения, Гага закрутила роман со звукооператором Дэниэлом Хортоном. Ну, а Купер проводит время в компаниях приятелей.

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Вышел трейлер нового фильма с Леди Гагой и Купером
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