Маргарита Мамун показала сына и назвала его имя

Олимпийская чемпионка недавно стала мамой. Вскоре после выписки из роддома она показала подписчикам малыша.

Знаменитая спортсменка Маргарита Мамун 3 октября родила первого ребенка. Тогда вместе с супругом пловцом Александром Сухоруковым они продемонстрировали первое фото малыша. Спустя несколько дней молодую маму выписали из роддома, и она решила снова показать поклонникам ребенка.

На этот раз фото сделано в домашней обстановке. На снимке Маргарита сидит с малышом на руках под целым «букетом» синих воздушных шаров.

«Лев Александрович дома!» — подписала фото гимнастка. Подписчики поздравили девушку с возвращением домой. Среди них была и актриса Мария Кожевникова. «Пусть растёт сильным, здоровым, на радость маме и папе!!!» — написала она.