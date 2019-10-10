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Маргарита Мамун показала сына и назвала его имя

Олимпийская чемпионка недавно стала мамой. Вскоре после выписки из роддома она показала подписчикам малыша.

Маргарита Мамун показала сына и назвала его имя
Маргарита Мамун. Фото: Михаил Фролов/КП

Знаменитая спортсменка Маргарита Мамун 3 октября родила первого ребенка. Тогда вместе с супругом пловцом Александром Сухоруковым они продемонстрировали первое фото малыша. Спустя несколько дней молодую маму выписали из роддома, и она решила снова показать поклонникам ребенка. 

На этот раз фото сделано в домашней обстановке. На снимке Маргарита сидит с малышом на руках под целым «букетом» синих воздушных шаров.

«Лев Александрович дома!» — подписала фото гимнастка. Подписчики поздравили девушку с возвращением домой. Среди них была и актриса Мария Кожевникова. «Пусть растёт сильным, здоровым, на радость маме и папе!!!» — написала она. 

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Александр СухоруковгимнасткаМаргарита МамунМария Кожевниковаолимпийская чемпионкарождение ребенка
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Маргарита Мамун показала сына и назвала его имя
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