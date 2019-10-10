Названа стоимость участия Марии Шараповой в теннисных турнирах

Чтобы знаменитая россиянка вышла на корт, организаторы платят по 300 тысяч долларов.

Стало известно, сколько стоит выход на корт знаменитой российской теннисистки Марии Шараповой. Цифру назвала директор турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Люксембурге Даниэль Маас. Она заявила, что в курсе стоимости участия россиянки в соревнованиях. Ценник достигает 300 тысяч долларов, цитирует слова Маас сайт газеты Le Quotidien.

Менеджеры многих крупнейших турниров мечтают о том, чтобы россиянка вышла на корт.

«Мы удивились, когда нам позвонил ее представитель и спросил, не найдется ли для нее места. Мы сразу сказали, что у нас нет 300 тысяч долларов, которые обычно необходимы для ее участия в турнирах», — рассказывает Маас.

По мнению руководителя турнира, сейчас Мария Шарапова в той ситуации, когда готова играть не за деньги, а для имиджа. Она пытается вернуть уверенность после полученной травмы и планирует выйти на поле в Люксембурге, несмотря на травму. Призовой фонд данного турнира составит 250 тысяч долларов.

Предыдущая ее встреча с Сереной Уильямс завершилась проигрышем россиянки. Она уступила сопернице со счетом 1:6, 1:6.

Ранее спортсменка назвала США своим домом. В Госдуме призвали не относиться критично к данному заявлению, так как Шарапова многое сделала для своей страны, сообщает телеканал «360».