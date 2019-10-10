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Названа стоимость участия Марии Шараповой в теннисных турнирах

Чтобы знаменитая россиянка вышла на корт, организаторы платят по 300 тысяч долларов.

Названа стоимость участия Марии Шараповой в теннисных турнирах
Стало известно сколько стоит выход Марии Шараповой на корт ФОТО: Global Look Press

Стало известно, сколько стоит выход на корт знаменитой российской теннисистки Марии Шараповой. Цифру назвала директор турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Люксембурге Даниэль Маас. Она заявила, что в курсе стоимости участия россиянки в соревнованиях. Ценник достигает 300 тысяч долларов, цитирует слова Маас сайт газеты Le Quotidien.

Менеджеры многих крупнейших турниров мечтают о том, чтобы россиянка вышла на корт.

«Мы удивились, когда нам позвонил ее представитель и спросил, не найдется ли для нее места. Мы сразу сказали, что у нас нет 300 тысяч долларов, которые обычно необходимы для ее участия в турнирах», — рассказывает Маас.

По мнению руководителя турнира, сейчас Мария Шарапова в той ситуации, когда готова играть не за деньги, а для имиджа. Она пытается вернуть уверенность после полученной травмы и планирует выйти на поле в Люксембурге, несмотря на травму. Призовой фонд данного турнира составит 250 тысяч долларов.

Предыдущая ее встреча с Сереной Уильямс завершилась проигрышем россиянки. Она уступила сопернице со счетом 1:6, 1:6.

Ранее спортсменка назвала США своим домом. В Госдуме призвали не относиться критично к данному заявлению, так как Шарапова многое сделала для своей страны, сообщает телеканал «360».

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Тэги:

Мария ШараповаСерена Уильямс
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Названа стоимость участия Марии Шараповой в теннисных турнирах
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