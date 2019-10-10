НОВОСТИ

Пробки в Москве достигли 10 баллов

Движение на столичных дорогах восстанавливается.

Пробки в Москве достигли 10 баллов
Москва 10 октября вновь стояла в пробках. Фото: Instagram / @frey.smol

Автомобильное движение в российской столице вечером в четверг, 10 октября, практически остановилось. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», на всех центральных улицах ситуация была примерно одинаковой и это были пробки в 10 баллов.

Стояло Садовое кольцо и Тверская улица в сторону центра, Большая Дмитровская, не двигались Большая и Малая Лубянка по направлению от центра, полностью замерли Новый Арбат и Никитский Бульвар.

Пробки наблюдались на внутренней части ТТК и на МКАД.

Напомним, что для Москвы это нередкое явление. 10-балльные пробки регулярно «радуют» как местных жителей, так и приезжих. К примеру, футболист «Спартака» днем ранее разместил у себя в storis разместил фото навигатора, показывающего загруженность дорог, и подписал: «Только в Москве можно за 2 часа проехать 4 км».

Пробки в Москве 10 октября - 10 баллов
Пробки в Москве 10 октября — на 10 баллов
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

автомобилидорогаМосквапробки
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пробки в Москве достигли 10 баллов
Интересно?
Поделись с друзьями: