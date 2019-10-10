Пробки в Москве достигли 10 баллов

Автомобильное движение в российской столице вечером в четверг, 10 октября, практически остановилось. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», на всех центральных улицах ситуация была примерно одинаковой и это были пробки в 10 баллов.

Стояло Садовое кольцо и Тверская улица в сторону центра, Большая Дмитровская, не двигались Большая и Малая Лубянка по направлению от центра, полностью замерли Новый Арбат и Никитский Бульвар.

Пробки наблюдались на внутренней части ТТК и на МКАД.

Напомним, что для Москвы это нередкое явление. 10-балльные пробки регулярно «радуют» как местных жителей, так и приезжих. К примеру, футболист «Спартака» днем ранее разместил у себя в storis разместил фото навигатора, показывающего загруженность дорог, и подписал: «Только в Москве можно за 2 часа проехать 4 км».