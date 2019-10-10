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Общественные зарядки для гаджетов признали «заразными»

Угроза нависла над миллионами устройств Apple.

Общественные зарядки для гаджетов признали «заразными»
Общественные зарядки для мобильных телефонов оказались потенциально опасные ФОТО: Михаил ФРОЛОВ/КП

Блоки для подзарядки телефонов в аэропортах, на вокзалах и в кафе оказались опасными. Оказывается, подключение к такому источнику питания может привести к потере контроля над устройством.

Дело вовсе не в энергии, которую получает телефон или планшет от терминала, а в вирусе, угрожающем определенным маркам гаджетов. Под удар попали девайсы от Apple — iPhone, iPad и iPod. По оценке специалистов, речь идет о миллионах устройств, которые потенциально могли подхватить особый вирус.

Разработчик под псевдонимом axi0mX опубликовал на Github код, который может быть загружен только через кабель. Такой способ зарядки является потенциально опасной, так как код поражает сразу восемь поколений устройств от iPhone 4S до iPhone 8 и iPhone X.

Вирус-захватчик полностью передает контроль над устройством преступнику. А вот устранить угрозу возможно только радикальным способом, только заменой процессора, сообщает сайт Радио «КП».

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Общественные зарядки для гаджетов признали «заразными»
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