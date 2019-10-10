Спустя 27 лет актер Епископосян узнал, кто отец его внебрачной дочери

Заслуженный артист России ранее закрутил роман с 17-летней девушкой, но она была ему неверна. Мужчине пришлось сделать генетическую экспертизу, чтобы выяснить правду.

В 2018 году Владимир Епископосян, которого все считали примерным семьянином, признался, что изменял жене. Тогда он признался своей супруге, что у него возможно есть внебрачная дочь Нелли. Актер помогал содержать 10-летнюю девочку, но по настоянию возлюбленной, сделал ДНК-тест на отцовство, который оказался отрицательным. А на днях мужчина вновь заставил волноваться свою жену.

На этот раз в эфире передачи «На самом деле» Епископосян рассказал, что у него в 41 год случился роман с 17 летней девушкой Рузанной Мансурян, дочкой подруги его мамы. Она родила от него ребенка. Грета Гуламбарова давно стала взрослой, ей 27 лет, но она не знает точно, кто ее отце. Она называет папой и актера и мужчину по имени Григорий Гуламбаров, с которым у ее мамы тоже был роман. Чтобы выяснить правду оба предполагаемых отца сделали ДНК-тест на отцовство.

В студии Владимир Арустамович объяснил, что не взял в жены Рузанну, так как боялся реакции родственников. Он считал, что из-за большой разницы в возрасте их засмеют.

«Я сразу признал ребенка. Более того, я сказал, что девочку назовем Гретой. Я тогда снимался в фильме „Тайна виллы Грета“. Я придумал имя», — поделился артист.

Он также не стал скрывать, что знал о другом мужчине Рузанны. Тогда Епископян не придал значения этому факту.

По словам актера, потом он редко виделся с дочкой, так как много путешествовал и работал. В студии появился Григорий. Он заверил, что уверен в том, что Грета его дочка. Он рассказал историю своих отношений с мамой девушки. Когда наследнице исполнилось четыре года, мужчина уехал на заработки в Москву, но поддерживал связь с семьей. Он увидел дочку, когда ей было уже 15 лет. Но лишь в 2018 году женился на ее маме.

Эксперты задали гостям вопросы. Они выяснили, что Рузанна встречалась одновременно и с Григорием, и с Владимиром. Женщина не знала, кто отец ее ребенка, поэтому сообщила о беременности своим возлюбленным. Чтобы выяснить правду, ведущий Дмитрий Шепелев озвучил результаты двух ДНК-тестов. «Вероятность того, что Владимир Епископосян является отцом Греты составляет 0%», — произнес он. Вторая экспертиза показала, что Григорий биологический папа девушки.