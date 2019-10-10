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Умерла редактор, которую раскритиковали за цензуру романа «Благоволительницы»

Всего два дня назад писатель Джонатан Литтел рассказал миру о том, что россиянка «укоротила» его книгу на 20 страниц.

Умерла редактор, которую раскритиковали за цензуру романа «Благоволительницы»
Литературный редактор Мария Томашевская. Фото: Facebook

В четверг, 10 октября, стало известно о том, что ушла из жизни Мария Томашевская – литературный редактор, в 2011 году готовившая к выходу русскоязычную версию романа «Благоволительницы» Джонатана Литтелла.

О смерти 67-летней Марии Николаевны сообщил на своей странице в Facebook ее друг детства, профессор высшей школы экономики Гасан Гусейнов. «Светлая память, земля пухом, встреч на небесах, дорогая», — написал он.

Напомним, что за два дня до этого писатель Джонатан Литтелл в интервью изданию «Горький» пожаловался на то, что после редактуры Томашевской перевод романа «Благоволительницы» сократился примерно на 20 страниц. По его словам, в некоторых местах из текста разом пропадало до полутора страниц, в основном, сцены, касающиеся «природы мужского и женского».

Марию Николаевну после этого принялись критиковать в социальных сетях. По мнению читателей, подвергать чужой роман цензуре она не имела права.

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Тэги:

Джонатан ЛиттелллитератураМария Томашевскаяцензура
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Умерла редактор, которую раскритиковали за цензуру романа «Благоволительницы»
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