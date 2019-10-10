Кейт Уинслет рассказала, какую работу королева Eлизавета считает самой важной

Об этом Ее Величество сообщила актрисе, вручая Орден Британской империи за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Елизавета II прокомментировала вручение актрисе Кейт Уинслет Ордена: «Мама – ваша единственная работа». О встрече с королевой Великобритании оскароносная актриса вспомнила, став гостьей телепрограммы Graham Norton Show.

Кейт Уинслет была приглашена в Букингемский дворец в 2012 году, где Елизавета II вручила ей Орден Британской империи за выдающиеся заслуги в кинематографе. Спустя семь лет актриса все еще остается под впечатлением от той встречи.

«Это было нечто экстраординарное», — вспоминает Кейт.

Звезда драмы «Чтец» рассказала ведущему телешоу, что её восхитила совершенно потрясающая кожа и красивые, блестящие волосы королевы. А также поразило, насколько отрепетирована до мелочей вся церемония.

«Все расписано буквально по нотам — когда нужно сделать шаг вперед, поклон или реверанс. Признаюсь, ужаснее этого мне не приходилось что-либо делать», — признается Уинслет.

Актриса также поделилась, что не ожидала, что после рукопожатия королева подтолкнет её на место: «Она делала это слегка, как бы намекая, что теперь вы можете вернуться обратно».

На вопрос ведущего программы Грэма Нортона, сказала ли что-нибудь Елизавета, когда вручала Кейт орден, актриса ответила, что королева поздравила её с наградой и спросила, является ли та мамой. А получив положительный ответ, добавила: «Ну что же, это единственная работа».

«Я была весьма тронута тем, что сказала мне королева и подумала, что она прекрасная дама», — улыбается звезда.

«Наверное, затем Елизавета предложила вернуться к своей работе», — цитирует сайт Радио «КП» слова ведущего.