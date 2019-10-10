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Собчак рассказала об истории русской водки в новом шоу

Вопреки общепринятому убеждению, ее изобрел не Менделеев.

Собчак рассказала об истории русской водки в новом шоу
Ксения Собчак. Фото Global look press

Ксения Собчак второй выпуск своей программы «Такая история» в «Яндекс. Эфире» посвятила водке, а точнее истории ее появления в России. Оказалось, этот явно неполезный напиток изобрели в нашем Отечестве кремлевские монахи из Чудова монастыря. Произошло это в 16 веке.

Однажды монахи попали в Италию и узнали там, как делают водку. Вернувшись домой, они стали экспериментировать на свой лад. Водку тогда производили исключительно для антисептических нужд, поскольку в 16 веке монахи выполняли еще и функции врачей.

«Но однажды кто-то по ошибке (или не по ошибке) принял водку внутрь. Дальше все – как в тумане. Сразу стало понятно, что спирт нуждается в очистке от сивушных масел», — сказала Собчак. Испробовав разные варианты, стали применять для этого уголь, песок и войлок. Водка сразу подешевела и приобрела статус народной.

Уже в 1533 году открылось первое питейное заведение, где водку продавали ведрами. Правда и градусов в ней было меньше, чем сейчас.

Классическая 40-градусная русская  водка появилась в 1886 году и придумал ее не химик Дмитрий Менделеев, как считают многие. А чиновник – министр финансов Российской империи Михаил Христофорович Рейтерн. Он округлил цифру до 40-ка только потому, что так было проще считать объемы произведенного алкоголя и акцизы.

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Собчак рассказала об истории русской водки в новом шоу
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