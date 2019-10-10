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Умер художник Владимир Румянцев — автор серии «Петербургские коты»

Деятель искусства скончался на 62-м году жизни.

Умер художник Владимир Румянцев — автор серии «Петербургские коты»
Владимир Румянцев/Фото: https://vk.com/cats_republic?w=wall-27377343_29365

Сегодня, 10 октября, на 62-м году жизни скончался художник и автор серии «Петербургские коты» Владимир Румянцев. Об этом журналистам рассказали в Музее кошек, для которого Румянцев в свое время нарисовал профильную эмблему. В организации отметили, что учреждение дружило с культурным деятелем в течение 10 лет. Вместе с эмблемой Владимир подарил заведению узнаваемый облик, который привлекает в музей людей. В апреле текущего года Румянцев и вовсе стал лауреатом премии «Замурчательные люди Петербурга».

«Не стало замурчательного художника Владимира Румянцева, необыкновенно живого, доброго и вдохновляющего человека. У нас было столько общих планов, как сделать Петербург еще котокультурнее… Не верится, что теперь о Владимире говорим в прошедшем времени. Выражаем самые искренние соболезнования близким», — говорится в сообщении.

Что стало причиной смерти художника, не сообщается. Румянцев был известен не только российской публике: его работы выставлялись в частных коллекциях в Германии, Финляндии, США, Великобритании и Швеции.

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Тэги:

Владимир РумянцевПетербургские котысмертьхудожник
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Умер художник Владимир Румянцев — автор серии «Петербургские коты»
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