Пугачева сделала серию селфи в мебельном магазине

Многие поклонники видели последнее фото Аллы Пугачевой в ее Instagram, где она позирует в шляпе и серой куртке в клетку. Оказалось, что это селфи из целой серии снимков.

Фотографии Алла Борисовна сделала в мебельном торговом комплексе «Гранд», где она прогуливалась в компании мужчины. Продавцы магазина попросили Примадонну попозировать, а она не отказала. В итоге получилась целая серия фотографий Аллы Борисовны с девушками.

Одно фото, судя по всему, певица решила сделать для себя. Его она и выставила в своем блоге.

Отметим, что Алла Борисовна всегда предельно вежливо общается со своими поклонниками, никогда не отказывая им в автографах и селфи. Магазины и аптеки она посещает самостоятельно. Чаще всего это не бутики, а обычные супермаркеты.