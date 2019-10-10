Новым героем «Секрета на миллион» станет певица Азиза

Она откровенно расскажет о своей личной жизни и объяснит, почему до сих пор одинока.

Следующим героем программы «Секрет на миллион» станет певица Азиза. Шоу выйдет на НТВ 13 октября в 14:00.

Мухаммедова слишком рано потеряла своего отца и пронесла эту боль через всю свою жизнь. Возможно, именно это нанесло ей психологическую травму, ведь звезда, несмотря на талант и привлекательную внешность, так и не обрела личного счастья, не испытала радость материнства.

Казалось, судьба решила испытывать ее всю жизнь, и на взлете карьеры она неожиданно оказалась замешанной в скандале с убийством Талькова. Ее напрямую обвиняли в смерти российского певца. Но мало кто знал, что смертей в тот роковой вечер было две — погибли Тальков и ее неродившийся ребенок. Певицу толкнули в живот и у нее случился выкидыш. Эту трагедию Азизе пришлось переживать в клинике неврозов, сама она справиться не смогла…