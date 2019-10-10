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Новым героем «Секрета на миллион» станет певица Азиза

Она откровенно расскажет о своей личной жизни и объяснит, почему до сих пор одинока.

Новым героем «Секрета на миллион» станет певица Азиза
Азиза, кадр программы "Секрет на миллион"

Следующим героем программы «Секрет на миллион» станет певица Азиза. Шоу выйдет на НТВ 13 октября в 14:00.

Мухаммедова слишком рано потеряла своего отца и пронесла эту боль через всю свою жизнь. Возможно, именно это нанесло ей психологическую травму, ведь звезда, несмотря на талант и привлекательную внешность, так и не обрела личного счастья, не испытала радость материнства.

Казалось, судьба решила испытывать ее всю жизнь, и на взлете карьеры она неожиданно оказалась замешанной в скандале с убийством Талькова. Ее напрямую обвиняли в смерти российского певца. Но мало кто знал, что смертей в тот роковой вечер было две — погибли Тальков и ее неродившийся ребенок. Певицу толкнули в живот и у нее случился выкидыш. Эту трагедию Азизе пришлось переживать в клинике неврозов, сама она справиться не смогла…

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Новым героем «Секрета на миллион» станет певица Азиза
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