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Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку

Анна выразила свою признательность в адрес музыканта.

Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова/пресс-служба телеканала "Домашний"

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери. «Спасибо вам большое», — подписала снимок Анна Заворотнюк, на котором можно увидеть ее семью.

Семья Анастасии Заворотнюк. Фото
Дочь Заворотнюк поблагодарила Михайлова/https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Напомним, что ранее Стас Михайлов в Сети на своей страничке написал, что он глубоко возмущен огромным количеством лживой информации в СМИ об актрисе. Кроме того, он дал ссылку на страничку в Instagram, которая посвящена Анастасии Заворотнюк. На ней будет публиковаться только проверенная информация о звезде.

Только за первые сутки на страничку подписалось свыше четырех тысяч человек. Причем это сделали и некоторые звезды. В частности, модель Виктория Лопырева, супруга Михайлова Инна, сама Анна Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк, по слухам, сейчас проходит лечение от онкологического заболевания. Данные о ее состоянии очень сильно разнятся. Родные актрисы ушли в глухую оборону и не комментируют информацию о Заворотнюк, хотя это могло бы сразу отсеять все сплетни.

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Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
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