Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери. «Спасибо вам большое», — подписала снимок Анна Заворотнюк, на котором можно увидеть ее семью.

Напомним, что ранее Стас Михайлов в Сети на своей страничке написал, что он глубоко возмущен огромным количеством лживой информации в СМИ об актрисе. Кроме того, он дал ссылку на страничку в Instagram, которая посвящена Анастасии Заворотнюк. На ней будет публиковаться только проверенная информация о звезде.

больше по теме Фанаты Заворотнюк создали в Сети аккаунт с проверенной информацией об актрисе Поклонники надеются, что звезда в самое ближайшее время поправится.

Только за первые сутки на страничку подписалось свыше четырех тысяч человек. Причем это сделали и некоторые звезды. В частности, модель Виктория Лопырева, супруга Михайлова Инна, сама Анна Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк, по слухам, сейчас проходит лечение от онкологического заболевания. Данные о ее состоянии очень сильно разнятся. Родные актрисы ушли в глухую оборону и не комментируют информацию о Заворотнюк, хотя это могло бы сразу отсеять все сплетни.