Виторган и Нинидзе пришли на выставку, держась за руки

Максим Виторган и Нино Нинидзе пришли вместе на выставку импрессионизма и испанского искусства в Музей русского импрессионизма.

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Пара выглядела счастливой и влюбленной. Максим нежно держал Нино за руку, а девушка с удовольствием принимала ухаживания своего бойфренда. Скрывать свои теплые чувства друг к другу они явно были не намерены.

Для выхода в свет Нино предпочла монохромный синий наряд — платье по фигуре и свободный жакет. Максим надел «тройку» из темно-серых брюк, зеленого бархатного жилета и черного пиджака. Вниз он подобрал голубую рубаху без галстука. Пара выглядела очень гармонично.