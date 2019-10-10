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Из-за секс-скандала «Нобелевку» по литературе отдали сразу за два года

Награду за 2019 год присудили Петеру Хандке, а за 2018-й - Ольге Токарчук.

Из-за секс-скандала «Нобелевку» по литературе отдали сразу за два года
Ольга Токарчук и Петер Хандке стали лауреатами Нобелевской премии по литературе. Фото: Wikipedia

В Швеции 10 октября были объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по литературе. В этот раз премий по литературе было сразу две — за текущий год и за прошлый. Их присудили писательнице из Польши Ольге Токарчук и австрийцу Петеру Хандке.

Как отметили в Шведской академии, лауреат «Нобелевки» по литературе 2018 года Токарчук получит заслуженную награду «за воображение, которое с энциклопедической страстью изображает пересечение границ как форму жизни». Самой блестящей работой Ольги, которая так понравилась академикам, стал исторический роман под названием «Книги Иакова». Лауреат 2019 года Петер Хандке, как сообщается, будет награжден за «его важную работу, в которой он с лингвистической изобретательностью исследовал периферию и специфику человеческого опыта». В посте с именами лауреатов на официальной странице Нобелевской премии в Instagram упоминается дебютный роман Хандке — «Шершень», а самого автора называют «одним из самых влиятельных писателей в Европе после Второй Мировой войны».

Напомним, что в прошлом году Нобелевскую премию по литературе академия вручать не стала, решив отложить это важное дело в связи со скандалом. Тогда ряд женщин обвинил в домогательствах 72-летнего фотографа из Франции Жана-Клода Арно, законного супруга члена Шведской академии Катарины Фростенсон. В итоге пожилому мужчине дали-таки реальный срок —  два года тюрьмы. Также поговаривали о том, что Арно чересчур болтлив — он разглашал имена лауреатов Нобелевской премии по литературе еще до официального объявления.

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Из-за секс-скандала «Нобелевку» по литературе отдали сразу за два года
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