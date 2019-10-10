«Остановитесь, люди!»: возмущенный Стас Михайлов вступился за семью Заворотнюк

Вот уже второй месяц не утихает шумиха вокруг имени Анастасии Заворотнюк. Стало известно, что актриса больна раком мозга. Близкие звезды хранят молчание. Лишь дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» ранее поблагодарила всех за поддержку. Тем временем в СМИ появилась информация, что лечение не дало положительных результатов. Она сменила больницу. По некоторым данным, артистка не может двигать правой рукой. Ее тело парализовано.

Специалисты в области онкологии утверждают, что реабилитация уже не поможет Заворотнюк. Они делают неутешительные прогнозы. А поклонники переживают не только за актрису, но и за ее семью. У нее есть не только взрослая наследница и сын, но и маленькая дочь Мила, родившаяся в октябре прошлого года. Ей сейчас, как никогда нужна любовь и материнская забота. Обсуждения состояния Анастасии в прессе заставили заговорить даже звезд, которые редко делают публичные заявления.

Вслед за Димой Биланом за семью Заворотнюк вступился Стас Михайлов. Он опубликовал семейное фото актрисы и призвал общественность прекратить спекуляцию на имени знаменитости.

«В настоящее время Анастасия Заворотнюк, её жизнь и здоровье, стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передёргивания фактов и спекуляции на имени артистки… Остановитесь, люди… Просто помолитесь за здоровье Насти!», — написал артист в соцсети.

Михайлов также поделился ссылкой на фан-аккаунт, где будет публиковаться только достоверная информация об актрисе. Поклонники поддержали певца. Они считают, что ради самой Анастасии и ее близких, нужно оградить общественность от ложных сведений.

А вы переживаете за актрису?